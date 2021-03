Det ble ikke en god dag for flere næringsstøtte-søkere

Pluss

Slik tok Senterpartiets Kristoffer Aakerøy Moe ordet under behandingen av flere av onsdagens saker om støtte eller lån fra kommunens næringsfond og fiskerifond.

Bakgrunnen for innvendingen - som i noen av sakene førte til at søknadene ble utsatt til neste møte - er at Moe og flertallet i driftsutvalg II mente at sakene ikke var godt nok utredet. I tillegg hadde utvalgsleder Rune Moe (H) flere ganger innvendinger, før man var ferdig med alle søknadene etter om lag to og en halv time. Du kan se en oppsummering av søknadene og hva som ble utfallet i faktaboksene.

Slik gikk det med støttesøknadene Forslaget i hver sak er kommunedirektørens innstilling, skrevet av næringssjef Johnny Nielsen Hanssen. Søknad til næringsfondet - Sjøfisk & Rorbuer AS Foreslo støtte på 100.000 kroner. Bedriften ble etablert i 2018 og skal drive tradisjonelt fiske, og drives av Hugo Andre Olsen med Asbjørn Olsen som eier. Planen er at Hugo Olsen og broren Richard Olsen skal overta selskapet. De har investert 1,45 millioner kroner og selskapet har kvote og fartøy. De har søkt om 150.000 kroner i støtte siden de er i oppstartfasen og har investeringer å gjennomføre. Saken ble utsatt med Sp, Høyre og Rødts fem stemmer Søknad til næringsfondet - Torgarnes AS Foreslo støtte på 100.000 kroner. Dette selskapet drives også av samme brødre, Hugo og Richard Olsen. Det er en forutsetning for tildeling av støtte at selskapet driver selskapet sammen med Sjøfisk og rorbuer AS. Investering i tomt og kaianlegg vil være felles investering mellom de to bedriftene. I 2019-20 er det gjort investeringer i båt og kvote på henholdsvis 2,7 og 1,3 millioner kroner. Saken ble utsatt med Sp, Høyre og Rødts fem stemmer Søknad til næringsfondet og fiskerifondet - A.L Graveteknikk AS Foreslo støtte på 100.000 kroner fra næringsfondet og lån på 200.000 kroner fra fiskerifondet. AL Graveteknikk AS driver som maskinentreprenør, med turistfiskutleie og fiskemottak på Nevernes i Velfjord. Det er påkostet total i overkant av en million kroner siden 2019 som inkluderer oppgradering av fiskehall for turister og fiskemottak, og det er ønske om å utvide kjøle- og fryselagre Søker er daglig leder Andrè Lande, og det er søkt om lån på 200.000 kroner og støtte på 150.000 kroner. Utsettelsesforslag fikk bare stemmene fra Margrethe Moe (Sp), Kristoffer Moe (Sp) og Rune Moe (H). Støtten ble så vedtatt enstemmig. Søknad til næringsfondet - Marianne Høvik Torgnes Foreslo støtte på 40.000 kroner. Torgnes søker om støtte til nyetablert firma. Totalt har hun ifølge søknaden brukt 81.620 kroner på profilering, forskjellig utstyr og kurs. OFF står for «opplæring for frisører» og Torgnes - som er prisbelønnet frisør - er driver og eneste ansatte. Visjonen er ifølge søknaden å etablere en privat frisørskole i Brønnøysund. I dagens situasjon ønsker hun å satse på nettbasert undervisning. Hun har søkt om 40.000 kroner i støtte. Denne støtten ble vedtatt enstemmig. Søknad til næringsfondet - Torghatten Camping & Strandrestaurant AS Foreslo støtte på 75.000 kroner. De søker om støtte til konseptet Helgeposen.com, der folk kan bestille ingredienser til et restaurantmåltid man lager selv hjemme. Ifølge søknaden har man brukt rundt 460.000 kroner på oppstarten av konseptet mellom september og desember 2020. Målet med konseptet er at det skal gi inntekter også utenfor turistsesongen, heter det i søknaden som er ført i pennen av Andreé Wickström. Et enstemmig driftsutvalg vedtok Anne Risbakks (Ap) forslag om å redusere støtten til 50.000 kroner.

Slik gikk det med lånesøknadene Forslaget i hver sak er kommunedirektørens innstilling, skrevet av næringssjef Johnny Nielsen Hanssen. Søknad til kommunalt fiskerifond Natalie Hestmark Foreslo lån på 200.000 kroner. Natalie Hestmark er fisker på blad a og har drevet fiske i indre del av Velfjord i fem år, bor på Nevernes og har sjarken «Hellefisk» i havna. Firmaet heter N. Hestmark AS. Båten ble i januar 2020 godkjent for fiske. Målet er å drive med fiske på fjorden heltid, noe som ikke har gått fordi inntekter har gått med til oppgradering og løpende utgifter med båten. Hun trenger også midler til kjøpe av nye garn/bruk - ifølge søknaden anslagsvis 120.000 kroner. Hun har søkt om 200.000 kroner i lån. Støtten ble vedtatt enstemmig Søknad til kommunalt fiskerifond Sondre Løveng Foreslo lån på 200.000 kroner. Løvengs søknad var oppe til behandling under forrige driftsutvalg, men ble da utsatt fordi utvalget ønsket bedre informasjon. Bakgrunnen for det er at broren hans Trym Løveng i fjor fikk lån av samme størrelse fra fiskeriforndet for å kjøpe et firma som skulle drive med fiske. Dette ble ikke gjort fordi Trym Løveng fikk kadettplass. Derfor søker broren om samme sum for å kjøpe samme firma. Under behandlingen av dette i driftsutvalget var det en viss bekymring blant utvalgets medlemmer for at man ga dobbelt støtte - noe som ifølge næringssjefen altså ikke er tilfelle. Saken ble utsatt enstemmig

– Det bør være med i sakspapirene at folk har fått tilskudd før. Det står også i paragraf 7 av vedtektene til næringsfondet at prosjektene normalt ikke skal være påbegynt. I saksfremlegget bør man beskrive hvorfor man går vekk fra det normale og går for tilskudd, sa Kristoffer Aakerøy Moe blant annet.

Savnet info

Behandlingen av søknaden om støtte og lån fra A.L. Graveteknikk AS - som fikk støtte og lån (se faktaboksen) - endte opp i en større metadebatt om alt fra hva en investering er, til hvorvidt man burde ha tatt for seg en del av disse spørsmålene med saksbehandler - næringssjefen - før møtet.

– Vi har tidligere tildelt dem 60.000 kroner til innkjøp av fiskebil, sa næringssjef Johnny Nielsen Hanssen.

– Johnny tar opp at de har fått støtte før, men jeg syns vi ikke får all info vi skal i søknaden. Heller ikke noen vurdering av hvorfor de skal få tildelt 100.000 kroner, det står bare de har søkt om 150.000, sa Kristoffer Aakerøy Moe som ville utsette behandlingen av også denne saken - etter å ha fått flertallet med seg på å utsette de to første.

Næringssjefen fremsto på dette tidspunktet litt oppgitt.

– Når vi utsetter sakene må jeg i alle fall be om at det blir med i utsettelsesforslaget hva man mener det er som mangler. Ser man på søknaden er det ganske godt lagt frem fordi de har skrevet hva de har gjort tidligere. Skal vi utsette saken vil jeg vite hva som er dårlig med søknaden og fremlegget, sa han.

– Jeg forstår ingenting

Geir Lien (Ap) mente at om Sp og Høyre mente sakene var dårlig utredet, så kunne det vært tatt tak i før møtet - sakspapirene sendes ut en uke før møtet, altså onsdag forrige uke.

– Om du syns det er for dårlig utredet, har du ikke sett sakene før i dag? Mye kunne vært ettersendt, det er ei tid siden vi fikk innkallingene. Jeg syns søknadene er gode, jeg forstår ingenting. Det er lite penger og går til gode formål. Om noen har fått en liten slump før er det jo uansett fantastisk at folk satser i koronatida. Dette er driftige folk som leverer kvalitet over hele Helgeland, sa Lien.

Kristoffer Moe mente det uansett er viktig om folk har fått støtte før.

– I forhold til at de har fått støtte før syns jeg er viktig, med en gang de har fått støtte før mener jeg kriteriene skal være høyere for å få støtte igjen. Det er relevant i saksfremlegget og derfor bør det stå der. Det er ikke et avslag på en søknad, det er en utsettelse. Neste gang blir i april. Det er fortsatt mulig for dem å få tilskuddene. Jeg mener bare det bør gjøres korrekt, sa Moe.

Utvalgsleder Rune Moe understrekte at han får sakslistene før utkallingen går ut, men først får tilgang til sakspapirene en uke i forveien.

– Det er ikke meningen å være firkantet for å være vanskelig, men må gjøre ting riktig. Vi støtter sakene, men ikke måten sakene er lagt frem på, sa Rune Moe.

– Bør være mer smidig

Han fikk svar fra Lien.

– Rune, det er ikke at man ikke skal ha full oversikt, men jeg føler at vi får opplysninger fra Johnny nå. Det er ikke noe som er skjult, jeg syns det er bra opplyst her. Jeg hadde håpt vi var offensive under koronakrisen, og ikke utsetter. De trenger svar nå fordi sesongen planlegges nå. Kanskje er det helt nødvendig å få svar nå. Det er fantastiske arbeidsjern, vi må ikke gjøre det så vanskelig for små bedrifter at de ikke ser det likt å søke. Jeg hadde jo trodd at Sp og Høyre var mer på for å hjelpe næringslivet, repliserte han.

– Jeg er enig i at vi må satse på næringslivet, men må fokusere på at det blir gjort rett, svarte Kristoffer Moe.

Anne Risbakk (Ap) mente at man kunne komme med innspill på saksfremleggene når man får dem tilsendt, ved å svare på e-posten fra formannskapssekretæren.

– Jeg kunne tenke meg til at vi bruker mailen fra Aina til å komme med tilbakemeldinger under veis sånn at Johnny kan svare ut, og gjøre sånn at vår saksbehandling blir smidigere enn det vi opplever her, sa hun.

Indirekte driftstilskudd?

Næringssjefen mente saken var enkel.

– Jeg syns denne saken er klinkende klar. De sier hva de skal investere i. Det eneste som mangler er saksbehandlers slepphendthet, at jeg ikke tok med at de har fått 60.000 før. Jeg må i alle fall ha beskjed om hva man savner, skal man ha med kostnad for grunnmur, materiale og kjøleanlegg? spurte Hanssen.

Rune Moe svarte.

– Jeg mener ikke vi skal gi tilskudd for erverv av eiendom. Utbedring av bygg kan vi gi lån til, men å pakke inn tilskudd til investering i infrastruktur, jeg ser for meg at bygningsmasse og sånt er varig infrastruktur, og da bør et lån være overkommelig. Vi må være forsiktige sånn at tilskudd ikke går til drift. Det blir fort sånn at vi gir tilskudd til fast eiendom, det er noe som er varig, og da har vi indirekte gitt tilskudd til drift, mente han.

Økonomisk argument

Under møtet ble det også tatt opp at det er vanskelig å finne vedtektene til nærings- og landbruksfondet, og at det feilaktig står på kommunens hjemmesider at Brønnøy kommune ikke har næringsfond.

Et annet spørsmål som ble tatt opp av Kristoffer Moe var at støtten kommunedirektøren hadde innstilt på til dette møtet utgjør et stort innhugg i fondet.

– Jeg syns det er viktig at mange har mulighet til å søke, nå deler vi ut store deler av det i mars, sa han.

Sendte lånesøknad i retur for å få mer informasjon Driftsutvalg II i Brønnøy mente det var for mange ubesvarte spørsmål.

Næringssjef vil støtte bedrift som sliter med å synes Helgeland Ventilasjonsrens AS har søkt om støtte fra kommunens nærings- og landbruksfond.

Bryggeriet har så stor pågang at de søker støtte til ny tappelinje Sømna-ølet har blitt så populært at kapasiteten er presset ved Bjarghovbryggeriet. Sømnas kommunedirektør er positiv til å yte tilskudd.

Jøran får 50.000 kroner i støtte fra kommunen til slakteri Syltern gård driver i dag med oppdrett av hjort og starter eget slakteri.

Bedrifter kan søke næringsstøtte fra koronafond Vevelstad har fått kr 983.000 fra staten til styrking av kommunale næringsfond.