27 000 kroner innsamlet: Russ inntok gymlærerens hage

Pluss

Blant giverne til brønnøyrussens Krafttak mot kreft aksjon, er TTS ved direktør Stein André Herigstad.





– Vi synes dere gjøre en veldig god og viktig jobb! Vi (Torghatten Trafikkselskap) ønsker å støtte dere med 5.000 kr, skriver Herigstad i melding til brønnøyrussen, og oppfordrer samtidig øvrige medlemmer av næringsforeningen til å bidra. Og nå haster det, for russens offisielle aksjon er slutt kommende søndag.









Natt til onsdag var brønnøyrussen igjen i gang med ett av sine stunt, som følge av at nye innsamlingsmål er nådd. Inspirert av p3 aksjonen, har russen spurt elever og lokale om utfordringer de er villig til å betale for at de skal gjennomføre.









– Ja, i 21-tiden tirsdag kveld satte vi opp lavvo i hagen til vår høyt elskede gymlærer Bjørn Arve Bønå. Han var sporty, og rigget til grill, pølser og kakao til oss. Det var iskaldt å overnatte i lavvoen. Det blåste bra , og vi lå på snøen. Men vi må holde løftene våre. Det er et par utfordringer til som må gjøres, sier russestyret som for lengst har forbigått mange av delmålene og de stunts som var satt opp for innsamlingsaksjonen.

Helt fantastisk

– Det er helt fantastisk den støtten som russeaksjonen har utløst til Krafttak mot kreft. Folk har virkelig vist engasjement. Vi kan ikke annet enn takke for støtte og oppfordre til fortsatt å gi. Sammenlignet med andre år er det gitt mest fra privatpersoner, og lite bidrag fra bedrifter. Vi setter derfor veldig pris på de som står frem og utfordrer slik TTS gjør, sier Margrethe Helmersen.

Under konsertstuntet før vinterferien, ropte russestyret ut sin klage over korona og tapt russefeiring. Det har fått mange av giverne til å skrive varme hilsener med ønske om en fin russetid, når de har vippset sin gave til aksjonen. Festsjef Kristin Sande Lamøy takker for omtanken. Samtidig understreker hun at det for russen er viktigere å hindre koronaspredning enn å feste.

Krafttak har gitt fellesskap

– Korona har begrenset oss en hel del. Vi har ikke fått ha russekroen, og har mistet mye av fellesskapet under russetida. Nå håper vi å få til en del denne våren når vi kan være mer ute. Men vi ser an situasjonen. Russeaktiviteter og feiring er ikke viktigere enn å hindre spredning av korona, sier Lamøy.









Om mye ikke har gått etter planen som følge av korona, så har i det minste krafttak for kreft- aksjonen gitt latter og fellesskap.

– Vi byr mye på oss selv med stunts underveis, og får en god latter ut av det, sier russepresident Margrethe Helmersen som nå står foran kanskje vårens største utfordring.

Bare 3000 kroner til stupetårnet

Russestyret er bare 3000 kroner fra årets friskeste dukkert. For ved innsamlede 30 000 kroner til Krafttak mot kreft, skal russestyret hoppe fra stupetårnet i Svarthopen.

Se alle russens utfordringer her

– Etter å ha lagt i lavvo i natt og kjent på minusgradene, så er det bare å innrømme at det ikke virker veldig fristende nå å hoppe fra stupetårnet i Svarthopen. Men vi holder det vi lover, og må bare hoppe i det, sier russepresidenten som oppfordrer til å vippse Krafttak mot kreft .





