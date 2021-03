Statsforvalteren sier nei til å vurdere utsagn fra talerstol

Pluss

Bakgrunnen er at Kjell Inge Johnsen har sendt et brev om beskyldninger Geir Lien (Ap) fremsatte fra talerstolen under kommunestyremøtet i Brønnøy 16. desember til Statsforvalteren i Nordland, der han har etterspurt hvilke sanksjonsmuligheter man har i slike tilfeller. Lien beklaget senere i møtet, men Johnsen har ikke vært fornøyd med dette.