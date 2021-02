Pluss

- Til tross for alarmerende opplysninger fra utvalg som regjeringa sjøl har nedsatt, ble rammen for årets overføring til kommunene holdt så stram at kutt i kommunale tjenester ikke var til å unngå. Den eneste farbare vei ut av dette uføret er at kommunene samler seg og krever større overføringer fra staten. Dette må skje snarest, og første anledning som peker seg ut for dette, er ved revidert nasjonalbudsjett som skal gjøres opp til sommeren. Konkret hvor stort kravet bør være for økning i rammetilskuddet, må komme fram gjennom drøftinger mellom kommunene. Vi anmoder alle lokalpolitikere om å bidra til at dette kravet til regjeringa blir vedtatt i så mange kommunestyrer som mulig rundt om i hele landet, for å presse fram et flertall i Stortinget for kravet, heter det i en felles uttalelse fra gruppelederne i partiene Rødt, Sp, Ap, H og Tverrpolitisk liste i Sømna.