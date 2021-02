De har bygget motorer og båter, nå runder bedriften 100 år

Pluss

I 1921 stiftet Anders Marius Nikolai Thoresen det som skulle bli Herøy Slip og Plastservice AS, under navnet Thoresen Slip. Nå er det barnebarnet til Anders, Harald Thoresen (74), som driver bedriften. Også han feirer et jubileum i år, det er nemlig 40 år siden han tok over bedriften selv, skriver Helgelands Blad.