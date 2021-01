Hytte blir bolig etter at hytteeier fikk dispensasjon

Pluss

En hytteeier i Sømna fikk onsdag dispensasjon for å omgjøre hytte til bolig. Tiltakshaver kjøpte eiendommen for 2 år siden og bor i dag i fritidsboligen etter at det ble gjennomført et generasjonsskifte på gårdsbruket han eide før. Kommunens byggesaksavdeling har fått signaler om at flere ønsker å omgjøre hytta til bolig.