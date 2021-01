Mandag starter årets viktigste konferanse om bygdeopprøret

Pluss

Kommende uke starter med årets Lokalsamfunnskonferanse som går digitalt, og mobiliserer sentrale forskere og politikere.

-Jeg vil følge denne konferansen, for jeg tror det blir et veldig interessant og faglig bra seminar, som avsluttes med paneldebatt hvor partiledere og statsråder deltar, sier sømnaordfører Hans Gunnar Holand (Sp) .

Konferansen starter med opprøret

Årets konferanse innledes av Bjørn Egil Flø med tittelen " Kjensla av ran". Et innlegg med samme tittel holdt han på Distriktspolitisk landskonferanse, Ruralis i Stjørdal 23. september 2020 , og er en kilevink mot en utvikling Flø mener har gått fra en moralsk forankret distriktspolitikk, til en ny-liberalistisk som han mener ikke kommer lokalsamfunn til gode. Flø har en doktorgrad i sosiologi frå NTNU med fordjuping i rural- og agrarsosiologi.





-Flø har en spissformulert overskrift, men det er klart at her er endel utfordringer i form av forskjeller og en regionreform som kan sees på som sentralisering. Vi ser at distriktene over tid er fratatt ressurser som er overført mer sentral strøk. For min egen del synes jeg det blir mest spennende å høre professor Victor Normann i demografiutvalget, som har lagt frem en særdeles spennende rapport. For den peker på mange utfordringer for distrikts-Norge. Vi ser noen muligheter og, men må tenke annerledes og gjøre distrikts- Norge attraktivt. Vi kan ikke være en dårlig utgave av sentrale strøk, men må bli en god utgave av det distrikts- Norge kan by på, mener Holand.





Helleland møter Vedum og Moxnes

Sømna kommune meldte seg i fjor inn i Lokalsamfunnforeningen, som ble stiftet i 2009, og som holder årlige konferanser hvor de mobiliserer forskere, politikere og samfunnstopper. Årets Lokalsamfunnskonferanse går i år som et gratis webinar med fri påmelding, over dagene mandag og tirsdag 18-19. januar. Se hele programmet her

-Dette er en organisasjon som ivaretar interessene til distriktskommuner, og er en god kilde til kunnskap om de utfordringene distriktskommuner står overfor, mener Holand som anser konferansen som den viktigste gjennom året, når det kommer til distriktspolitiske problemstillinger og nettverksbygging, sier Holand.

På konferansen er det meldt inn en lang rekke kjente navn som skal holde innlegg og delta i debatter. Til den distriktspolitiske debatten tirsdag 19.januar, skal disse etter programmet delta:

Linda Hoftstad Helleland (H), statsråd

Trygve Slagsvold Vedum (Sp), partileder Sp



Kjersti Stenseng (Ap), partisekretær Ap



Bjørnar Moxnes (R), partileder R



Terje Breivik (V), parlamentarisk leder V



Audun Lysbakken (Sv), partileder Sv



Helge André Njåstad (Frp), stortingsrepresentant Frp



Ingelin Noresjø (Krf), nestleder Krf og statssekretær





