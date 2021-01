Ap krever lovlighetskontroll av Leif Morten Slotviks habilitet

Pluss

Saken kom opp for kommunestyret møtet 16. desember, og det ble en del diskusjon om hvorvidt Slotvik var habil eller ikke. Selv ment Slotvik at han ikke var det, og Slotvik anklaget på ett tidspunkt også formannskapssekretæren for å ønske å lage «støy i kommunestyret», noe ordføreren i ettertid gikk ut mot i en sak i BA.