Helgeland rehabilitering: Driften for 2021 er sikret

Ordfører og kommuneledelsen i Sømna har gjennom det siste halvåret jobbet aktivt ut mot kommunene på Helgeland for å sikre fortsatt drift ved Helgeland Rehabilitering. I en pressemelding fra Sømna kommune, blir det nå slått fast at de har lyktes med det første delmålet og at driften for 2021 er sikret.