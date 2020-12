Ingen la inn tilbud om å lage tilbygg på barnehage

Pluss

Vevelstad kommune må bygge ut Storbjørka barnehage for å oppfylle kravene til garderobeareal til de ansatte. Dette medfører et tilbygg samt ombygging av eksisterende areal for å få etablert to kontor, fellesareal, bod/lager, unisex garderobe med dusj, wc og handicap-wc. Arbeidet ble lagt ut på Doffin 3. november som en totalentreprise.