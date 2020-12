Kommunen sendte måke-brev til leietakerne sine

Pluss

I høst fikk alle beboere i kommunale boliger i Brønnøy et brev fra kommunen om at det ikke er lov å mate fugler. Dette er ifølge brevet i strid med husleiekontrakten og informasjon fra vaktmester, fordi det skaper «uheldige situasjoner i nabolaget». Avdelingsleder Hanne Storheil skrev da at vaktmester ville følge opp dette og kontrollere det.