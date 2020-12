Lokal deltidsbrannmann hedret med Trafikksikkerhetspris

Pluss

Frank-Arne Sørvig fra Sømna har gjennom forebyggende trafikksikkerhetsarbeid over flere år, bygget opp kompetanse i eget og andre fagmiljø. Hans engasjement for faget, og tverrfaglig samarbeid har vært viktige for gode prosjekt som spesielt har rettet seg mot barn og unge, skriver Nordland fylkeskommune i en pressemelding fra dagens utdeling av Nordland fylkes Trafikksikkerhetspris.