Å bygge hall til Sivilforsvaret er trolig billigere enn å leie

Som BA tidligere har omtalt mener Direktoratet for sivil beredskap (DSB) at lokalene Brønnøy kommune har stilt til rådighet for Sivilforsvarets fredsinnsatsgruppe (Fig) i Brønnøy ikke tilfredsstiller deres behov. Det er blant annet snakk om vannskadede gulv, utilstrekkelige garderober, for lite plass og en del andre forhold.