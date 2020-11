Utdanningsråd etter hard kritikk: Kommer til Brønnøysund

Pluss

-Jeg hadde et møte med alle ordførerne på Sør-Helgeland tirsdag denne uke. Jeg sa da at vi kommer gjerne nedover til Brønnøy. Vi planlegger å ha møte der for samtaler og dialog med aktører det er naturlig snakke med, sier fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen (Ap), som mener møtet må bli ganske snart.