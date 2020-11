Brannsjefen vil øke gebyr og ansette én til feier

Pluss

Under onsdagens møte i driftsutvalg II i Brønnøy orienterte brannsjef Geir Johan Hanssen i Brønnøy brann- og redningsvesen om ny gebyrforskrift for feiertjenesten. Blant planene er at man skal endre navn på feiertjenesten til «seksjon for boligbrannsikkerhet».