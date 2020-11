Tok lekk hall til retten, fikk bare en brøkdel av kravet

Pluss

Det er SHHA Eiendom AS som har saksøkt Profilteknikk AS. SHHA Eiendom er et underselskap av Truck Tek AS, og var oppdragsgiver for Profilteknikk som bygget Truck Teks nye hall på Gårdsøya, som ble åpnet i 2014. Kostnaden for bygget var 6,13 millioner kroner.