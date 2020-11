Sykepleier fra Brønnøy i ny bok: Forteller om koronavåren

Pluss

Sykepleieren Kathrine Sjøttem fra Brønnøysund er en av hovedpersonene som er intervjuet i boka "Koronavåren", som neste uke slippes av Museumsforlaget. Hennes vanlige arbeidsdager er på akutt- og traumemottaket på St. Olavs Hospital. Men våren 2020 får hun et lynkurs på halvannen time. Sykepleieren som også er mor og ektefelle, forberedes på å møte korona.

Sjøttem selv synes det er blitt en veldig lesbar bok.

Helt utenfor alt vi tidligere har opplevd

- Situasjonen som vi nå lever i, er helt utenfor hva vi som lever nå har opplevd noensinne. Vi er nå sånn laget at det opplevdes ganske dramatisk våren 2020 at skole og samfunn skulle stenges ned. Vi helsepersonell fikk forbud mot å reise utenlands. Vi har vært bortskjemt med å være veldig frie mennesker. Jeg tenkte mye smittevern, og var ofte veldig snill med meg selv i etterkant, og mente jeg hadde vært både avbalansert og reflektert. Men jeg kan se i ettertid at jeg har vært litt sånn moralens vokter. Det er flaut, men også veldig artig å lese andre folks perspektiv. Jeg synes det er blitt en veldig lesbar bok. Forfatterne byr også mye på seg sjøl, sier Sjøttem i en kommentar til BAnett.





Har fulgt fem personer

Forfatterne Guro Kulset Merakerås og Randi Lillealtern har fulgt fem personer fra februar til juni 2020.

-Felles for alle var at noe sto på spill da Norge stengte ned. Da helsevesenet forberedte seg på et worst case scanario i mars, var Sjøttem en av dem som ble opplært for å kunne trå til på intensivavdelinga, selv om det egentlig ikke er her hun jobber. Skrekken er å havne i samme situasjon som helsearbeidere i Italia, Stockholm eller New York, der kapasiteten er fullstendig sprengt. Mens hun venter på en mulig smitteeksplosjon, passer Kathrine nøye på at verken hun selv, mannen, eller barna deres på 17 og 19 år utsetter seg for unødig smittefare, forteller forfatterne Guro Kulset Merakerås og Randi Lillealtern i en pressemelding om den kommende boka. Gjennom den går en tidslinje med viktige nyhetshendelser, kombinert med intervjuer av de fem hovedpersonene.

-For Ellen ble alt som var bra med å være singel, tatt bort. For Christina, som hadde tatt opp lån til kafeen hun driver, stod plutselig hus og hjem på spill. For Rune ble det en kamp mot klokka for å holde hyllene i Rema-butikken fulle med de varene folk trengte i sin nye, isolerte tilværelse, mens sykepleieren Cathrine fryktet å havne i samme situasjon som kolleger i Italia, USA og Sverige. Og for næringslivsleder Marianne ble det en vår på hjemmekontor, uten mulighet til å besøke den alzheimersyke mora si, innleder boka om det leserne skal få vite mer om.

Kan ikke besøke mormor i Velfjord

Korona har også betydd at Sjøttem ikke har kunnet ta sine vanlige turer for å besøke slekt i Brønnøy.

- Mormor er 92 år, og flyttet for to år siden i omsorgsbolig i Velfjord. Koronapandemien har påvirket meg som alle andre, og medført at jeg ikke har kunnet besøke henne like mye som jeg kunne ha tenkt meg. Vanligvis bruker jeg å besøke henne mange ganger i året. Det er på en måte blitt en slags unntakstilstand i livet, opplever Sjøttem som vokste opp på Lenningshammaren i Brønnøysund.

- Jeg tok videregående i Brønnøysund, men visste ikke tidlig at jeg ville bli sykepleier. Først hadde jeg andre jobber, og ble tobarnsmor. Så ville jeg ha en skikkelig jobb, og utdannet meg til anestesisykepleier. Jeg var ferdigutdannet som 35-åring, og har jobbet på St. Olavs siden. Å flytte tilbake til Brønnøysund tror jeg ikke løser noe iforhold til korona. Det er et flyttbart virus, og St.Olavs har behov for oss spesialsykepleiere, sier Sjøttem på spørsmål fra BA om hun har vurdert å flytte tilbake. Men det er flere ting som drar enn mormor.

-Barndomsvenninna mi driver Nordli bokhandel i Brønnøysund. Hun har sagt at hun har tatt inn boka, og vil holde bokbad våren 2020. Vi får nå se. Jeg er ikke så glad i slik offentlighet, ler brønnøyværingen.

Forfatterne vil hjelpe oss å forstå hva som skjedde

Forfatterne vil gjerne hjelpe leserne.

- Vi lever i en veldig spesiell tid. Men fordi vi er så tilpasningsdyktige, glemmer vi nesten hvor unikt det vi opplever nå er. Hvem husker hva de tenkte og gjorde i mars og april? Hvem husker hvordan det moralske kompasset vårt endret kurs fra dag til dag? I denne boka har vi dokumentert akkurat det. Jeg håper de som leser den vil bli minnet om sine egne tanker fra våren 2020, og at det kanskje vil hjelpe oss å være litt rausere i møte med både våre egne og andres reaksjoner når pandemien gir oss stadig nye utfordringer, sier Lillealtern.

Guro Kulset Merakerås tenker at et gjensyn med koronavårens tanker og hendelser vil gjøre det lettere for leseren å forstå hva som egentlig skjedde rundt og med oss da korona traff Norge.

- Det høres kanskje ambisiøst ut, men jeg mener denne boka kan gjøre folk bedre rustet til å stå oppreist når neste bølge med smitte og smitteverntiltak skyller over oss.