Lokale bønder har fått økt omsetning etter korona

Pluss

– Som melkebonde får jeg ikke mer betalt for literen tross økt etterspørsel. Vi får produsere mer enn hva som var planlagt, og slik sett får vi mer betalt. Men da jobber vi også mer. For kjøtt er det imidlertid prisoppgang. Her får vi fra én krone til kroner 2,50 mer for å levere, alt etter om det er høns, svin eller storfekjøtt, sier Hilde Wågan Olsen, som overtok slektsgården sør i Sømna ifjor.