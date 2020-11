Kvennvika er ett av fem ferjekai-alternativ for MF Heilhorn

Pluss

"Kvennvika er et idyllisk tilrettelagt friluftsområde, med en langgrunn sandstrand", skriver Trollfjell geopark om det populære utfartsstedet på Kvaløya i Sømna. På Sømna kommunes reiselivsside Visit Sømna, inngår Kvennvika blant attraksjonene som er verdt å oppleve. På vestsiden av stranda på Kvennvikskjæret, skal nå Nordland fylkeskommune vurdere å legge et nytt ferjeleie for MSHeilhorn, samt oppgradere den smale grusveien Ytterkvaløyveien som går gjennom Kvennvikskardet, til fylkesvei.