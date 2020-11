Nå: Fylkesrådet vil beholde sceneinstruktørordningen

Pluss

"Som dere vet, er fylkeskommunens økonomi under press. Siden mye av økonomien innen kultur er knyttet til ulike avtaler, har det vært nødvendig å se på dem. Jeg er derfor glad for allerede nå å kunne signalisere at sceneinstruktørordningen vil bli prioritert i budsjettforslaget for 2021 og at de nåværende avtalene videreføres med unntak av avtalen med Vefsn som ønskes innlemmet i regionen Ytre Helgeland", skriver fylkesråd Kirsti Saxi i brev til kommunene, datert 2. november.