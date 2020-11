Kulturskolerektor er svært kritisk til fylkets fremgangsmåte

Pluss

Distriktsmusikere i Brønnøy har uttalt at de er svært usikker på fremtiden, da de ikke vet hva som skjer etter at fylkeskommunen har sagt opp avtalen med kommunene med virkning fra 2021. Forholdet ble tatt opp under Sømna kommunestyres behandling av den kulturelle skolesekken, hvor Rødt representant Viktor Stein påpekte det vesentlige bidraget fra distriktsmusikerne inn i skolen.