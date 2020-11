Tilskudd fra staten dekker bare et halvt elektrifisert ferjesamband

Pluss

NRK Vestland melder fredag om at et tilskudd til fylkeskommunene som skal kompensere for ekstra kostnader knyttet til å bytte ut gamle dieselferjer med elferjer ikke er med i forslaget til statsbudsjett. «Ferjefylkene» fikk cirka 150 millioner kroner i fjor, i årets forslag til statsbudsjett finnes det ikke noen sånn kompensasjon, melder NRK.