Nå kommer det til å smelle tror Graven

Representanter fra lokalt næringsliv, politikere, lærere, og tillitsvalgte i Brønnøy er kampklare. De har ingen linjer å miste ved Brønnøysund videregående skole. Aller minst Vg1 bygg- og anleggsteknikk og Vg2 byggteknikk, som fra fylkesdirektørens side er foreslått nedlagt fra skoleåret 2021-2022, begrunnet i lav søking. De har heller ingen forståelse for at regionen skal klare seg uten restaurant og matfag. Eller at det er elevene på Sør-Helgeland med lengst reisevei, som skal være dem som skal reise mer.