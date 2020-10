Eldreråd sa nei til ett felles NAV-kontor i Brønnøy fra nyttår

Pluss

Fagforeningene ved NAV Brønnøy mener at et felles NAV-kontor i SørHelgeland gjennom en vertskommunemodell med Brønnøy som vertskommune, vil være den beste løsningen fremover. Denne uttalelsen kommer som følge av at kommunene Brønnøy, Sømna, Vega og Vevelstad er invitert til å gjøre en samarbeidsavtale om felles sosialfaglige tjenester, der Brønnøy er vertskommune og oppretter et interkommunalt NAV-kontor.