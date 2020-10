Sprengte bort tre på høyspentlinje

Pluss

Som følge av sterk vind den siste tiden hadde et tre falt mot en høyspentlinje i Vik. Denne gnistret og det var fare for at gnist skulle føre til brann. For å avverge dette ble det gjort en hastejobb lørdag kveld. En tipser melder om et kort strømbrudd, et påfølgende smell, før strømmen deretter kom raskt tilbake igjen.