Pris for fire sjefer på oppvekst: 3,6 millioner

Sømnaskolene skulle i 2017 organiseres under én rektor, men fasit ble rektor på hver skole. For å budsjettere og organisere tilbudet til 312 barn, fordelt på to skoler og to barnehager i Sømna kommune i dag, er det tilsatt fire ledere. Disse har også støttefunksjoner i form av personal, økonomi og plansjef. Så da er det totalt syv stillinger i ulik prosent knyttet til ledelse av skolesektor - i tillegg til kommunedirektør.