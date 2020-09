Ap kjempet og tapte lang kamp mot å kjøpe seg inn i prosjekt

Pluss

Debatten i onsdagens formannskapsmøte gikk i all hovedsak rundt ett spørsmål: Skulle Brønnøy kommune kjøpe seg inn i Skylift-prosjektet til Kjell Inge Johnsens selskap Sør-Helgeland Utvikling AS, slik næringssjefen foreslo? Innstillingen fra rådmannen gikk ut på at kommunen kjøper seg inn med inntil 150.000 kroner som én av fire investorer, med forbehold om at andre investorer stiller med resten av kjøpesummen selskapets eiere ønsker, som er 600.000 kroner.