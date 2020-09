Havna kan få milliontap på Hurtigrute-rutekutt

Pluss

BA skriver mandag om Brækkans Ekspedisjon og Rune Saltnes som reagerer kraftig på Hurtigrutens kutt fra fem til to skip i kystruten, ned fra 11 skip normalt. Dette kan få alvorlige konsekvenser for ekspeditørene, mener Saltnes, som frykter at dette i realiteten vil legge ned godstrafikken på sjøen.