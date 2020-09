Gratulerte med ny oppvekstsjef, advarer mot 8 millioners skolekutt

Pluss

Mens bølgene slår mot kommuneledelsen i Brønnøy, ble det onsdag avholdt et gemyttlig og til tider muntert formannskapsmøte i Sømna. Sømnaordfører Hans Gunnar Holand (Sp) kunne fastslå at kommunen er en attraktiv arbeidsgiver. Dette dagen etter at Brønnøys oppvekstsjef Cathrine Theting sa ja til å tiltre stilling i Sømna og samtidig sa opp jobben i Brønnøy. Kommuneplanlegger Line Thostrup, ansatt i Brønnøy kommune, er også på plass i Sømna. Hun vikarierer som leder plan, miljø og utvikling i Marianne Vedal Grøttheims svangerskapspermisjon.