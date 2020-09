Alvilde vant spurten, men måtte dele førsteplassen

Pluss

Bønå var først over målstreken etter et heftig spurtoppgjør, men på grunn av en noe utradisjonell startmetodikk for å sikre én meter avstand så ble både hun og Marthe Knoph registrert i mål på samme tid. Bønå og niendeklassen startet nemlig et sekund før Knoph og åttendeklassen. Dermed fikk de to raskeste jentene dele førsteplassen i sin klasse under årets skolejogg.