Gjenvalgt sykepleierleder støtter bussjåførenes streikerett

"Begredelig, trist, og provoserende" , slik karakteriserer Norsk sykepleierforbund Nordland kommuneoppgjøret for sykepleierne. Unio forhandlet tidligere i september på vegne av 135 000 medlemmer i kommunesektoren, blant dem sykepleierne. 16. september i år ble det meldt om enighet; alle Unios grupper i KS får lønnstillegg på mellom 1400 og 1900 kroner. Dette er et anbefalt forslag. Frist for godkjenning av oppgjøret er satt til 19.oktober. Gjenvalgt fylkesleder i Nordland Gjertrud Krokaa i NSF vil ikke foregripe hva sykepleierne gjør videre. Men gjør det klart at oppgjøret er for dårlig.