De tre isolerte kom fra Skarv, måtte teste alle på skipet

Lørdag ble det kjent at tre arbeidere på Skarv var isolert i Brønnøysund etter at en hurtigtest hadde påvist covid 19 hos en av dem på fredag. Senere lørdag ble det avklart at nye tester analysert hos Nordlandssykehuset i Bodø var negative. Det er ikke helt uvanlig at hurtigtester kan gi såkalte falsk-positiv-treff, altså at de viser at noen som ikke er smittet er smittet.