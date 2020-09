Innsparingskrav 8 millioner: – Et slag i solar plexus

Pluss

– Det er helt uforståelig for meg hvordan oppvekstsektoren i Sømna skal kunne ta ned 8 millioner kroner frem til 2023, slik vi i dag er blitt forespeilet. Alle ansatte var onsdag innkalt til møte på skolen, hvor kommunens økonomisjef og oppvekstsjef la frem at sektoren måtte ned et slikt beløp. Dette på bakgrunn av at kommunestyret hadde gitt slikt oppdrag til kommunedirektøren. Men å kutte åtte millioner kroner utgjør snart en firedel av budsjettet på oppvekst, sier tillitsvalgt for utdanningsforbundet på Vik skole Simen Garaas.