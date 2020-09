Frisklivssentral åpnet, men hvor ble det av mennene?

Pluss

Den offisielle åpningen ble holdt på Frivillighuset under pågående folkehelseuke i Sømna, hvor et ti-talls kvinner fant veien i regnværet. Flere ga uttrykk for glede over at Frisklivssentralen med fysioterapeut Kristine Hermansen Dahle som leder, er kommet igang. Ikke bare for fysisk rehabilitering, men også for det sosiale samværet som kan følge med.