11 meter høyt ladetårn på Vennesund skaper reaksjoner

Torghatten Trafikkselskap har via Bygg-Teck, søkt om å få reise et 11 meter høyt ladetårn på Vennesund for nyferje på strøm. Nordland fylkeskommunes kulturminneavdeling vedgår at ladetårnet vil være skjemmende for bryggen og vil redusere opplevelsesverdien av stedet og kulturminnet. Men de vil ikke motsette seg tiltaket.