Kritiske vitner satte kommunen «på tiltalebenken» i brannsaken

Den unge mannen er tiltalt for å ha tent på seks branner i Brønnøysund, der det alvorligste forholdet er brannen i Strandvegen 22 12. mai i fjor. Mannen har erkjent straffskyld for alle forholdene, men har forklart at han ikke mente å tenne på denne brannen, at det skjedde ved et uhell. Dersom han dømmes for å ha tent på denne brannen med forsett risikerer han en minstestraff på to år i fengsel.

Sonet ungdomsstraff

Etter at han ble dømt for et antall branner noen år tilbake i tid ble mannen i 2016 dømt til tre år ungdomsstraff. Ungdomsstraff er et tilbud til unge lovbrytere som skal gi en mer tilrettelagt soning og bedre oppfølging enn det man får under vanlig soning i fengsel. Mannen sonet denne dommen i regi av Brønnøy kommune. Et eksempel på oppfølging av tiltalte var at han jobbet 60 prosent for kommunen, en jobb han ifølge flere skal ha fått skryt for.