Politiet så tiltalte forlate leilighet, så fikk de melding om brann

Det kom frem under forklaringen til to politibetjenter i Alstahaug tingrett tirsdag. En ung mann står tiltalt for å ha tent på seks branner i Brønnøysund, og har erkjent alle. Han har imidlertid avvist at han tente på brannen i Storgata 22 med vilje. Han har forklart i retten at flere av brannene var et rop om hjelp, fordi han ikke følte at han fikk den oppfølgingen han trengte fra Brønnøy kommune.