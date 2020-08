Skulle renovere én ballbinge, men i kampens hete ble det to

Pluss

"Et tilbud som var for godt til å avslå" skal ligge bak at formannskapet i Sømna denne uken, fikk seg forelagt renovering av to ballbinger - og ikke én. Nå blir det opp til kommunestyret 3. september å fastslå om de skal sette til side sitt vedtak fra 25. juni i år. Da vedtok kommunestyret å gjennomføre anleggsarbeid i ballbingen på Berg, men utsatte tilsvarende for Vik til 2021.