Tiendeklassingene lokalt presterer bedre enn landssnittet

Pluss

- Vi ser en positiv utvikling, og skal arbeide videre for å styrke grunnskolen i Sømna. Dette er veldig gledelig, sa ordfører Hans Gunnar Holand (Sp) under innledningen til formannskapsmøtet onsdag. Dette etter at kommunedirektør Arne Johansen tok ordet for orienteringer i møtet og da berømmet elever, lærere, skoleledelse og foreldre for en veldig bra skoleutvikling.