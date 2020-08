Politikerne lar trapp stå, beholder mulighet til kreve riving senere

Pluss

Under onsdagens møte i formannskapet i Brønnøy hadde rådmannen innstilt på å pålegge eieren av ei trapp på Salhus å rive denne innen 1. november. Saken var oppe som en søknad om dispensasjon for trappa, som ble bygget for noen år siden uten søknad og tillatelse,etter at byggesaksbehandler Bjørn Morten Johansen ble klar over trappa, og tok kontakt med eier av huset, som ligger i Blomstervikveien.