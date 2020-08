TINEs ost Østavind hedres med Spesialitet-merket 

Pluss

– Det er en fantastisk anerkjennelse for Østavind å motta Spesialitet-merket fra Matmerk. Det gjør at nye forbrukere blir nysgjerrig på å smake den gode osten som produseres i havgapet på Helgeland. Da vi utviklet osten var vi opptatt av at den skulle skille seg fra øvrige oster vi har, sier produktutvikler i TINE May-Liss Heggeland som har vært med å utvikle Østavind.