Oljeministeren vil ikke love krav om lokal basebruk

BA har i senere tid omtalt diskusjonen rundt bruk av lokale baser under arbeid på sokkelen utenfor Helgland. Diskusjonen begynte etter at det ble kjent at ConocoPhillips skulle drive letearbeid utenfor Brønnøysund, og bruke basetjenester fra Kristiansund på Nordmøre. Normen har pleid å være at aktivitet på sokkelen utenfor Helgeland bruker basetjenester fra Brønnøysund og Sandnessjøen.