Millioner av trekkfugl sugd til døde under oktoberhøsting av oliven

Oliveninnhøstingen foregår fra oktober til januar, og er dermed nært forestående. Våren 2019 eksploderte nyheten om at millioner av trekkfugl sovende på nattegren har blitt sugd inn og drept under maskinell natthøst av oliven i middelhavsregionen. Det er uklart hva Italia og Frankrike gjør. Andalucia i Spania har meldt at de vil stoppe praksisen som har drept anslagsvis 2,6 millioner fugler årlig. Nå følger Portugal etter, melder avisa Portugal resident.