Søren Nielsen truer Brønnøy havn med pengekrav for «kontrolloppgaver»

Pluss

Som kjent har det vært til dels betydelig bråk rundt byggingen av nytt havnebygg for Brønnøy havn, et kommunalt foretak som eies av Brønnøy kommune. I forbindelse med byggingen av nytt bygg for Brønnøysundregistrene inngikk utbygger Søren Nielsen AS, Brønnøy Havn KF og Brønnøy kommune en avtale om at Søren Nielsen overtar tomta der det gamle havnebygget ligger, mot at de bygger nytt havnebygg for havna.