Reagerer på at skolebussløsning ikke kommer før skolestart

Pluss

Sp-politiker Hilde Wågan Olsen har krevd at det må bli endringer i bussruten for de minste barna som bor lengst fra Berg skole i Sømna. Sømnaordfører Hans Gunnar Holand har uttalt at det er nødvendig å gjøre noe med dagens ordning, og lovet i kommunestyremøte 25.juni at han ville kontakte fylkeskommunen om saken etter skolestart.