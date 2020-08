Ebbesen lover basekrav når Stortinget tildeler lisenser

Nyheter

Helgelands Blad omtalte forrige uke at ConocoPhillips under planlagte leteoperasjoner utenfor Helgeland skal bruke basetjenester i Kristiansund. Letebrønnen «Warka» er 27 kilometer sørvest for «Skarv» på breddegrad 65,38 – rett utenfor Brønnøysund.