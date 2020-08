Senterledelse vil møte Amazon med mennesker

Pluss

Amazon etablerer seg i Sverige, og spekulasjonene går om når de kommer til Norge. Under koronakrisa har Amazon vokst til en gigant som har minst 40 prosent av USAs netthandel. Under forrige ukes kongresshøring i USA, måtte It-gigantene Facebook, Apple og Alphabet (morselskapet til Google) og Amazon-grunnlegger Jeff Bezos forklare seg om påstander om maktmisbruk og markedsdominans. Storavisa Los Angeles Times mener høringen viser at Facebook, Apple og Alphabet og Amazon har mye å svare for. Bezos skal ifølge avisa ha erkjent at Amazon bruker data samlet fra andre selgere på plattformen sin for å utvikle konkurrerende produkter. Selskapene sier selv at de står i hard konkurranse og bare prøver å gjøre sitt beste for å levere.