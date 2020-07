Pluss

I underkant av fem ansatte ved BBU er overført til Nordhus og Salhus skoler. Årsaken er at det over tid har blitt en overtallighet på BBU i forbindelse med fallende elevtall på skolen, opplyser oppvekstsjef Cathrine Theting i Brønnøy kommune. Et lignende antall er overført mellom de kommunale barnehagene i kommunen, med bakgrunn i søkertall og bemanningsnorm.