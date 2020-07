Pluss

Leder for strandryddingsprosjektet 2020 er Espen Marius Jenssen som er ansatt ved Vega verdensarvsenter. Han roser vegaungdommene som jobber i sommer for å holde strandsonen ren og fri for søppel. Dette gjør verdensarvsenteret med flere støttespillere som Handelens miljøfond og "In The same boat» i tillegg bistår Vega Kommune med henting av marint avfall.