Brekks advokat sier BIL må vente 99 år på realisere idrettsanlegg ved Torvsjådammen

17. juni sa formannskapet nei til omregulering av området Torvsjådammen ved Lenningsveien i Brønnøysund. Der ønsker Oluf Eiendom og Ronny Brekk å etablere et boligfelt. Brekk har overtatt festeretten fra Opplysningsvesenets fond (OVF), og området er i dag regulert til idrett/park/friluftsområde. Det er også den tiltenkte plasseringen for et sentralidrettsanlegg, som det per dags dato ikke er konkrete planer for.